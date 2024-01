Encosta no Morro do Andaraí passou por reformas estruturais - Divulgação / Prefeitura

Encosta no Morro do Andaraí passou por reformas estruturais Divulgação / Prefeitura

Publicado 24/01/2024 12:02

Rio - A Estrada do Redentor, no Alto da Boa Vista, que sofreu um deslizamento de terra no início de 2023, e uma encosta na Rua Leopoldo, no Morro do Andaraí, receberam obras de contenção que incluiu a construção de cortinas ancoradas, canaleta de drenagem, revestimento dos solos com concreto e biomanta vegetal. As reformas estruturais já foram concluídas.

Muito frequentado por cariocas e turistas que gostam de se aventurar em trilhas de bike e corrida, a Estrada do Redentor teve a construção de cortinas ancoradas para estabilizar o solo e a implantação de canaleta de drenagem para que as águas de uma das nascentes do parque que existe no local escoe com mais eficiência.

Foi realizado, também, a limpeza da encosta junto com a construção de um muro de pedra em argamassa, sendo aplicado uma técnica de aterro compactado no terreno. A área ainda ganhou biomanta vegetal e piso em concreto armado. O trecho da via que havia cedido foi pavimentado e, segundo a Prefeitura, a população pode voltar a frequentar a região com mais segurança.

Estrada do redentor recebeu obras de contenção após deslizamentos de terra Divulgação / Prefeitura

Já a encosta da Rua Leopoldo, na altura do número 959, no Morro do Andaraí, recebeu limpeza e um chumbamento, com uma técnica de solo grampeado revestido em concreto. Além de um reforço estrutural que foi instalado para melhorar a estabilização da inclinação aterrada, também foi construído um guarda corpo com mureta para garantir a proteção dos moradores.

"No Andaraí, sem dúvidas o trabalho trouxe mais segurança para os moradores, principalmente nos dias de chuva. No Alto da Boa Vista as obras também foram de suma importância. É uma região que recebe muitos turistas e cariocas ciclistas, só trouxe mais segurança para todos", comentou o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans.

As obras foram realizadas pela Prefeitura, em parceria com a Geo-Rio, e custaram mais de R$ 1,5 milhão.

Após reformas, moradores do Morro do Andaraí têm mais segurança Divulgação / Prefeitura