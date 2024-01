Agentes da UPP do Jacarezinho e do Batalhão de Choque atuam na região - Divulgação/PMERJ

Agentes da UPP do Jacarezinho e do Batalhão de Choque atuam na regiãoDivulgação/PMERJ

Publicado 24/01/2024 11:17 | Atualizado 24/01/2024 14:45

Rio - Um policial militar do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi baleado durante um tiroteio no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (24). A região vive uma intensa troca de tiros diariamente desde o início do ano.



De acordo com a corporação, o agente ficou ferido durante um confronto com criminosos. Ele foi encaminhado para o Hospital Central da PM, no Estácio, na mesma região. O policial foi atingido na perna e segue em tratamento na unidade de saúde. Os policiais ainda atuam na comunidade.



Segundo moradores, esse é o 24º dia seguido de tiroteio na região. Nas redes sociais, eles comentaram a rotina de violência. Em imagens divulgadas pela plataforma Onde Tem Tiro (OTT) é possível ouvir ainda rajadas de tiros.

"Dez dias úteis que a população do Jacarezinho tá sem assistência à saúde, 24 dias de tiroteio sem que ninguém dê um pio sobre a situação do morador que não pode ir na padaria comprar pão, ir no mercado comprar algo para comer. Só tiros, granada e gás de pimenta. Estamos invisíveis?", disse uma internauta.

"Mais um dia de tiroteio no Jacarezinho e ninguém se importa com os moradores e as condições de insegurança que estamos. Nesse confronto, quem paga o preço é o morador que só quer ir trabalhar", comentou outra.

OTT 360 INFORMA:



24/01



Vídeo dos tiros ocorridos nesta manhã na comunidade do Jacarezinho. #OTT360 pic.twitter.com/FhCDRXHc6v — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) January 24, 2024

10 dias úteis que a população do Jacarezinho tá sem assistência à saúde, 24 dias de tiroteio sem que ninguém dê um pio sobre a situação d morador que não pode ir na padaria comprar pão, ir no mercado comprar algo pra comer. Só tiros, granada e gás de pimenta. Estão invisíveis? — Ju Flamenguista (@souflaflaOCTA) January 24, 2024

Em alguns lugares se acorda com o galo cantando , crianças falando..

Aqui acordamos ao som de tiros.

que o Senhor guarde a nossa comunidade do Jacarezinho.



Bom dia !!! — Menor jcr (@Menorjcr2) January 24, 2024

Entramos em 2024, desejamos Feliz Ano Novo, mas na Favela do Jacarezinho já são 25 dias de tiroteios. A vida favelada, importa pra quem? — Camila Moradia - CPX Alemão (@camilamoradia) January 24, 2024

Ainda segundo a PM, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que ocupam a comunidade do Jacarezinho, como parte do programa Cidade Integrada. Em nota, a corporação relatou o resultado das ações realizadas na região desde 19 de janeiro:



- 903 pessoas conduzidas no total (836 adultos presos e 67 adolescentes apreendidos), sendo destas, - 245 em cumprimento de mandado de prisão.

- 109 armas apreendidas (59 pistolas, 28 fuzis, 14 revólveres, oito outras), uma réplica de fuzil, 20 réplicas de pistola, 44 granadas/artefatos explosivos e 1.651 munições de calibres diversos.

- Apreensão de 127,3 quilos de Cocaína, 1.620 toneladas de maconha, 11,7 quilos de crack, 5.872 litros em frascos de loló e 812 comprimidos de Ecstasy.

- 133 veículos recuperados/produto de roubo (49 autos, 74 motos e 10 caminhões), 141 celulares,

- 141 rádios transceptores, 64 carregadores de armas, Farto material para endolação e R$ 8.480,00 em espécie.