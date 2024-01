Rio amanheceu com poucas nuvens no céu - Armando Paiva / Agência O Dia

Rio amanheceu com poucas nuvens no céuArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 25/01/2024 09:19 | Atualizado 25/01/2024 09:41

Rio - O clima nesta quinta-feira (25) segue como o previsto e, assim como ao longo da semana, a cidade amanheceu com nuvens no céu, temperaturas mais agradáveis e expectativa de chuvas a qualquer momento. Panorama este que deve se manter até ao menos o domingo (28), conforme a previsão.

Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições do tempo seguem instáveis no município e podem haver pancadas de chuva no período da tarde e à noite. A máxima prevista para essa quinta (25) é de 28°C e a mínima de 19°C.



Ainda de acordo com a previsão, para sexta-feira (26) a previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os termômetros devem variar entre 27°C e 17°C.



Já no sábado (27) e no domingo (28) a chuva, também de forma fraca a moderada, deve cair à tarde e à noite. No sábado (27) a máxima prevista é de 29°C e a mínima de 18°C. No domingo (28), as temperaturas devem variar entre 19°C e 31°C.