Uma pedra atingiu o vidro do carona de um carroReprodução

Publicado 25/01/2024 11:35 | Atualizado 25/01/2024 11:45

Rio - Motoristas denunciam ataque de bandidos com pedras em veículos para a prática de assaltos em diversos pontos da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um dos casos, onde um carro teve a janela do carona completamente destruída após um ataque.



Segundo o motorista, ele passava por volta das 21h em frente a um posto da Guarda Municipal, perto do Bosque Barra, quando foi surpreendido.



"Um moleque jogou um tijolo dentro do carro para roubar meu telefone, colocaram três cones na pista bem na curva, ou seja para pegar a reta para o condomínio temos que desacelerar, eu desacelerei. Olha o tamanho da pedra, se isso pega na minha cabeça…", disse.

Motoristas denunciam ataque de bandidos com pedras para prática de assaltos.



Ainda nas redes sociais, outros motoristas comentaram que passaram pela mesma situação nos últimos dias. "Na segunda aconteceu comigo, estava vindo das Avenida das Américas, sentido Recreio, virando na Rua Raquel Queiroz", contou."Está complicado andar na Barra. Todos os dias eles fazem isso, quase passei por isso, a sorte que consegui desviar a tempo. Fora esses moleques roubando celulares dos carros parados no sinal com vidro aberto", disse outro condutor.Procurada, a Polícia Militar informou que o comando do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) distribui os esforços do policiamento ostensivo na Barra da Tijuca, com foco nos dados apontados pela mancha criminal, visando coibir e prevenir todas as práticas criminosas."Ações ostensivas, como rondas e abordagens, são empregadas nas ruas dos bairros. A unidade emprega policiamento na referida região com equipes em viaturas e motopatrulhas, realizando rondas e abordagens a população daquela área. O batalhão também trabalha em conjunto com as delegacias da Barra da Tijuca para identificar e prender os envolvidos em ações criminosas", disse em nota.A corporação ressaltou ainda a importância do acionamento das equipes para casos imediatos através de nossa Central 190 e do App RJ 190, assim como a importância dos registros dos crimes nas delegacias.