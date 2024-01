Confusão teve início entre segurança do terminal e vendedor ambulante - Reprodução/Redes Sociais

Confusão teve início entre segurança do terminal e vendedor ambulanteReprodução/Redes Sociais

Publicado 25/01/2024 11:59 | Atualizado 25/01/2024 12:10

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um segurança agredindo uma mulher durante uma confusão no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu nesta quarta-feira (24), quando o agente teria tentado recolher mercadorias de um vendedor ambulante na estação do BRT e o puxado, quando o homem tentou fugir do local.

As imagens mostram o segurança próximo ao ambulante, que usa uma camisa verde, bermuda clara e um boné, e segura um gancho com sacolas pretas. Eles parecem discutir, quando o rapaz entrega os sacos para outra pessoa, que não aparece no vídeo, e começa a passar por uma grade de proteção. O agente então tenta impedir a fuga, puxando o homem pela blusa e dando início à confusão.

Em outro momento, o segurança xinga um grupo que está atrás da grade de proteção e chega a dar um tapa na mulher que filma a ação. "Não vem me bater, não. Não me bate, não. Eu vou chamar a polícia para você. Está me batendo aqui, ele me bateu aqui", grita a passageira, que também faz ofensas ao agente. O homem não parece usar identificação. Confira abaixo.

Segurança agride mulher durante confusão no Terminal Alvorada



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/6NDamgUWFi — Jornal O Dia (@jornalodia) January 25, 2024

A Polícia Militar informou que não foi acionada. A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) disse que a administração do Terminal Alvorada é concedida à iniciativa privada e o autor da agressão é funcionário da empresa que opera a estação. A pasta, que é responsável por fiscalizar a concessão, destacou que já notificou a concessionária e cobrou as providências necessárias, inclusive o afastamento imediato do agente. A Rioter ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.