Homem foi preso por armazenar conteúdo de pornografia infantil em seu computadorDivulgação / Polícia Federal

Publicado 25/01/2024 11:51

Rio - Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos prenderam, na manhã desta quinta-feira (25), um homem que armazenava pornografia infantil no seu computador, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Federal, a operação "Ibeji XX" tem o objetivo de combater a circulação de mídias envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes.



Nesta ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 10ª Vara Federal Criminal, na casa do suspeito. De acordo com as investigações, o homem teria disponibilizado vídeos e fotos de exploração sexual infantil na rede mundial de computadores.

O preso, que não teve a identidade revelada, responderá criminalmente por distribuir e armazenar vídeos e fotografias contendo abuso sexual contra crianças e adolescentes. Se somadas, as penas podem chegar até 10 anos de prisão.



Segundo a Polícia Federal, o nome da operação, "Ibeji", é um termo oriundo da mitologia africana associado à proteção das crianças.

Polícia Civil fez uma prisão semelhante



Nesta terça-feira (23) , a "Operação Infância Destruída", da Polícia Civil, prendeu em flagrante um homem acusado de comprar e armazenar conteúdos de exploração sexual infantil. Felipe Nunes Ferreira, de 38 anos, foi detido em sua casa, na Rua Professor Gomes de Souza, também em Jacarepaguá.

Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Felipe. Também foram apreendidos vestimentas infantis e apetrechos sexuais, além de computadores, celulares e hardwares com vídeos de abuso.

De acordo com a investigação, Felipe Nunes Ferreira fazia parte de uma rede internacional de comercialização de pornografia infantil, montada por Edcleuma Nascimento Pereira, que mora na Paraíba. Ela vendia fotos e vídeos de sua filha, de 11 anos, pela internet.