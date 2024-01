Rede de tubulação rompeu na rua Godofredo Viana - Reprodução

Rede de tubulação rompeu na rua Godofredo VianaReprodução

Publicado 25/01/2024 13:12 | Atualizado 25/01/2024 15:33

Rio - Após o rompimento de uma tubulação nesta quarta-feira (24), a rua Godofredo Viana, na Taquara, Zona Oeste da cidade, segue interditada para obras de manutenção na via. O abastecimento de água nas regiões da Praça Seca e do Tanque também não está regularizado.A previsão da Iguá, responsável pelo abastecimento na região, era de que o reparo fosse concluído até às 16h desta quarta (24) e que o fornecimento de água estivesse normalizado até às 22h. Em nota, a concessionária disse que a manutenção emergencial na rede de abastecimento já foi concluída, mas que o fornecimento de água ainda está em processo de regularização.A empresa também informou que fará uma nova intervenção no local na próxima semana para solucionar definitivamente o problema. Já o Centro de Operações Rio (COR), que havia informado a liberação da via, disse que as equipes precisaram voltar ao local.A Fundação Rio-Águas, que realizava uma obra de drenagem no local quando o incidente aconteceu, informou que a Iguá é responsável pela distribuição de água na região. Veja a íntegra: