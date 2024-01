Tubulação da Iguá rompeu na Rua Godofredo Viana - Reprodução

Tubulação da Iguá rompeu na Rua Godofredo VianaReprodução

Publicado 24/01/2024 10:32 | Atualizado 24/01/2024 11:34

Rio - Moradores da Praça Seca e do Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, podem ficar sem água nesta quarta-feira (24), após o rompimento de uma rede de distribuição localizada na Rua Godofredo Viana. o fornecimento de água foi impactado e deve ser regularizado até às 22h.



De acordo com a Iguá, responsável pelo serviço na região, equipes estão trabalhando no reparo do vazamento, que deve ser concluído até às 16h.



Ainda segundo a concessionária, o problema aconteceu durante uma obra de drenagem da Prefeitura na região. Procurada, a Fundação Rio-Águas confirmou o incidente e disse que a rede rompida estava sendo remanejada em conjunto com a Iguá, devido à uma obra de canalização do Rio Tindiba, que fica na região. A pasta acionou a concessionária logo após o rompimento.



O Centro de Operações Rio informou que a Rua Cândido Benício, que fica na esquina do local do incidente, precisou ser interditada para realização da obra. A via já foi liberada.