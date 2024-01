Rio de Janeiro 02/07/2019 - As condicoes dos Tuneis da cidade do Rio de Janeiro. Na foto acima o Tunel Santa Barbara. Foto: Luciano Belford/Agencia O DIa - Luciano Belford/Agência O Dia

Rio de Janeiro 02/07/2019 - As condicoes dos Tuneis da cidade do Rio de Janeiro. Na foto acima o Tunel Santa Barbara. Foto: Luciano Belford/Agencia O DIaLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 24/01/2024 11:04

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio, fechará, nesta quarta-feira (24), os túneis Santa Bárbara, no sentido Laranjeiras, das 22h às 5h, Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas, ambos no sentido São Conrado, das 23h30 às 5h30. Nesse caso, a principal opção de desvio é a Avenida Niemeyer.

Segundo o município, as intedições acontecerão para obras de revitalização e de manutenção das galerias.



Ainda nesta quarta, os Elevados Rufino Pizarro e Engenheiro Freyssinet também serão fechados no sentido Zona Sul, das 23h30 às 5h, para serviços de manutenção. Os motoristas com destino à Zona Sul deverão seguir pela Avenida Paulo de Frontin e pelo Túnel Rebouças, que estará funcionando normalmente.



Será instalada uma sinalização específica para orientar e alertar os motoristas. Operadores da CET-Rio vão monitorar as condições do trânsito e atuar em caso de necessidade. Além disso, os semáforos serão ajustados para melhorar a fluidez na rota de desvio e nos principais corredores da região.



Esta programação poderá ser suspensa devido a condições climáticas ou questões operacionais da cidade.