Carlos Henrique com o Yoshi e Waldo Alberto, que encontrou o cachorro Divulgação

Publicado 31/01/2024 10:15

Rio - Depois de ficar dias perdido pelas ruas do Centro, um cãozinho yorkshire de pouco mais de um ano se reencontrou com seu dono, o personal trainer Carlos Henrique de Oliveira, graças ao microchip com registro do animal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o cachorro foi levado ao Ponto de Apoio na Rua Carioca (PAR), na Praça da Cruz Vermelha, onde foi feita a leitura do dispositivo, que tinha os dados do tutor.

No dia 31 de dezembro, Yoshi se perdeu durante um passeio na Praça XV, no Centro, mas foi encontrado no início de janeiro por uma pessoa em situação de rua. Naquele último dia do ano, o cãozinho, solto, saiu farejando e não voltou quando foi chamado. Carlos Henrique, então, pegou uma bicicleta e saiu procurando pelas redondezas, mas ninguém tinha visto o Yoshi, que havia sido "chipado" em novembro de 2023.

Os dias de tensão terminaram com a ligação da médica veterinária do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio), que estava trabalhando no PAR Carioca. A profissional informou que, por meio do microchip, havia obtido o contato dele e que Yoshi estava sob os cuidados de Waldo Alberto.

O personal contou como foi o momento que reencontrou seu companheiro. "Quando eu cheguei ao PAR Carioca, foi uma felicidade só. O Yoshi me viu. Ele estava um pouquinho cansado e a veterinária aproveitou para dar a vacina contra a raiva. Foram dias tensos, comecei o ano muito preocupado. Eu sou muito grato ao Waldo, pois graças a ele pude recuperar o meu cachorro. Ele contou que salvou o Yoshi de um outro cara. Enfim, essa foi a pequena aventura do Yoshi", disse Carlos.