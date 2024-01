O trator alvo do bandidos vale cerca de R$ 430 mil - Divulgação

Publicado 31/01/2024 10:28 | Atualizado 31/01/2024 11:24

Rio - Dois homens foram presos nesta terça-feira (30) após tentativa de roubo de um trator avaliado em R$ 430 mil em Vigário Geral, na Zona Norte.

Segundo informações da Polícia Civil, agentes que passavam pelo local ouviram gritos de socorro.



No local do crime, um homem identificado como Nélio Pereira do Nascimento foi preso em flagrante, enquanto o segundo envolvido, Jefferson Vitor Da Silva Pereira, fugiu com uma réplica de pistola utilizada na abordagem. Ele, no entanto, acabou preso uma hora depois.



Os policiais o encontraram dentro do banheiro de um prédio, no Jardim América, na Zona Norte, ainda com uma arma falsa usada no crime.



Contra Nelio já havia um mandado de prisão em aberto por roubo. Os dois foram encaminhados à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado. O condutor do trator não ficou ferido.