Trens e metrô terão passagem mantida em R$ 5 para quem tem Bilhete ÚnicoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 10:39 | Atualizado 31/01/2024 10:40

Rio - A tarifa social que mantém a passagem nos trens da SuperVia e MetrôRio em R$ 5 foi prorrogada por mais um ano. O decreto que adia o beneficio foi assinada pelo governador Cláudio Castro e publicado na edição desta quarta-feira (31) do Diário Oficial.

Instituído no ano passado, o benefício atende à população que recebe até R$ 3.205,20 e que está cadastrada no Bilhete Único Intermunicipal. Com isso, os passageiros são cobrados apenas da tarifa reduzida, em vez do valor cheio de R$ 7,40 pedidos nos trens e R$ 6,90 do metrô.

De acordo com o decreto, o benefício agora fica válido até 1º de fevereiro de 2025. Para solicitar a tarifa social, o passageiro precisa comprovar a renda abaixo do teto e preencher o cadastro no site Rio Bilhete Único. É preciso ter o CPF e o número do cartão de passagem em mãos para solicitar o benefício.

Inicialmente, a renda mínima para ter acesso ao benefício era de R$ 7.507,49, mas o valor foi reduzido em julho do ano passado, após a Justiça do Rio decretar inconstitucional a lei de 2020 do estado que autorizava a ampliação do teto. Com a redução, cerca de 340 usuários deixaram de se enquadrar.