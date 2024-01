PF buscou imagens para comprovar exploração infantil da quadrilha - Reprodução / PF

PF buscou imagens para comprovar exploração infantil da quadrilhaReprodução / PF

Publicado 31/01/2024 11:30 | Atualizado 31/01/2024 11:31

Rio - Cinco pessoas foram presas durante uma ação da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (31), acusadas de integrarem uma quadrilha que cometia abuso e exploração infantil no Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. De acordo com as investigações, que começaram em 2023, o grupo é especializado na posse, compartilhamento e comercialização de imagens com conteúdo de abuso sexual de crianças pela internet.

Segundo a corporação, durante a operação Nimbus Tenebris, os agentes também cumpriram outros oito de busca e apreensão para encontrar fotos e vídeos dos menores sendo explorados, além de outros elementos que comprovem a participação dos alvos nos crimes investigados. Ainda segundo a PF, os materiais encontrados na ação podem levar a novas prisões em flagrante, além do cumprimento dos mandados já deferidos.

Os detidos vão responder por armazenamento, compartilhamento e venda de imagens com conteúdo sexual infantil, além de integrar organização criminosa. Se condenados, os suspeitos podem pegar mais de 25 anos de prisão.

O nome da operação, Nimbus Tenebris, que significa Nuvem Teneborosa, faz alusão ao uso da nuvem para armazenamento virtual do conteúdo criminoso de abuso sexual infantil.