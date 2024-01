Chuva na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio Janeiro - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 17:36 | Atualizado 31/01/2024 18:37

Rio – O Estado do Rio registrou diversos pontos de chuva nesta quarta-feira (31). Núcleos se formaram na Região Metropolitana, em cidades na Baixada Fluminense e na Região Serrana durante esta tarde e o começo da noite.

Na cidade do Rio, o dia ficou nublado desde a manhã. No fim da tarde, núcleos de chuva se aproximaram do município provocando fortes pancadas. Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 17h45 e 18h, houve chuva muito forte na Ilha do Governador (15,2 mm), Grajaú (14,2 mm) e Anchieta (12,6 mm), todos bairros da Zona Norte.

No mesmo período, houve chuva forte em Campo Grande (12,2 mm), na Zona Oeste; em Santa Teresa (10,8 mm), na região central do Rio; na Avenida Brasil/Mendanha (10,6 mm); nas Laranjeiras (9,8 mm), na Zona Sul; na Penha (7.2 mm) e em São Cristóvão (7.0 mm), na Zona Norte.

Nas redes sociais, moradores da Ilha falaram das condições climáticas no bairro. "Uma chuva surreal aqui. Simplesmente do nada", disse um usuário. "Tá caindo o mundo de chuva na Ilha", afirmou outra pessoa.

O radar meteorológico do COR identificou núcleos de chuva em Queimados e Nova Iguaçu, com chuvas moderadas a fortes por volta das 15h, com trechos de Mesquita sendo afetados por chuvas fracas.

Nas redes sociais, alguns moradores reclamaram das condições do tempo em suas cidades. "Está chovendo bem em Nova Iguaçu. Inclusive me adiantei, porque está trovejando muito", afirmou um internauta. "Cuidado na rua, galera", alertou outro por causa das trovoadas em Nova Iguaçu. "Mesquita já está chovendo", disse uma pessoa.

Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, também foi afetado. O radar indicava um núcleo com chuvas fortes a muito fortes na região. Por volta das 16h45, o núcleo de chuva tinha se deslocado, atingindo partes de Itaboraí e Magé.

A Região Serrana também foi afetada. A cidade de Petrópolis ficou com núcleos de chuva moderada a forte no final da tarde. A Defesa Civil da cidade emitiu alerta máximo na cidade e pede para todos os moradores buscarem abrigo. Teresópolis também foi afetada.