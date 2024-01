Além de brilhar na Sapucaí, Eduardo Belo participou de diversos desfiles no exterior - Reprodução / Facebook

Publicado 31/01/2024 11:02 | Atualizado 31/01/2024 11:04

Rio - Foi enterrado nesta terça-feira (30), no Cemitério Municipal de São Miguel, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o corpo do mestre-sala Eduardo Belo. O sambista, de 56 anos, estava internado no Pronto Socorro Doutor Armando Gomes de Sá Couto, no bairro Zé Garoto, com quadro de infecção generalizada, e faleceu no último domingo (28).



Eduardo iniciou a carreira como mestre-sala no Carnaval de Niterói, onde defendeu escolas como Mocidade Independente de Icaraí, Ilha da Conceição e Bafo do Tigre.



Em seguida, passou por Engenho da Rainha, São Clemente, Estácio de Sá, União da Ilha do Governador, Arranco, Unidos da Ponte, Beija-Flor e outras.