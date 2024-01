Evan França Ribeiro foi preso suspeito de matar a própria mulher - Divulgação / PCERJ

Evan França Ribeiro foi preso suspeito de matar a própria mulherDivulgação / PCERJ

Publicado 31/01/2024 12:35

Rio - O catador de material reciclável Evan França Ribeiro foi preso na manhã desta quarta-feira (31), suspeito de matar Rafaelyyy Costa, sua própria mulher.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) cumpriram um mandado de prisão temporária por feminicídio. O crime aconteceu no último dia 23, na cidade de Itaguaí, Região Metropolitana do Rio.

Evan relatou à polícia que o casal havia se envolvido em uma briga com um outro catador, a quem atribuiu as facadas contra a mulher. Entretanto, durante as investigações, agentes descobriram vestígios de sangue e encontraram uma faca no banheiro da residência. O homem também teve o celular apreendido.

A Polícia Civil considera Evan o principal suspeito por entender que ele mentiu em seu depoimento formal. De acordo com a corporação, além do relato desconexo com as investigações e um comportamento estranho após o homicídio, ele alegou, ainda, que o ferimento foi em uma região do corpo diferente da apontada no laudo da perícia.

A linha de investigação seguida é de que a vítima, que era uma mulher trans, foi morta após uma discussão causada por ciúmes. Os agentes descobriram que o catador disse a vizinhos que se mudaria esta semana para o Maranhão e pediu a prisão dele à Justiça.