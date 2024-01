Equipe da Receita Federal, PF e Marinha conta com mais de 1.250 agentes - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 15:00 | Atualizado 31/01/2024 17:35

Rio - A Receita Federal, a Marinha e a PF deram início nesta quarta-feira (31) a uma operação de combate ao tráfico de armas e drogas no Porto do Rio, na Baía de Sepetiba e em Santos (SP). Batizada de 'Tridente', a ação começou com a inspeção de bagagens de passageiros de cruzeiros que desembarcaram no Cais do Porto, nesta manhã. Um grupo de cães farejadores participou da fiscalização.

De acordo com o órgão de fiscalização, cerca de 1.250 servidores, entre membros da Receita, militares da Marinha e agentes da Polícia Federal participarão da operação. Durante o trabalho também serão utilizados drones para reforçar o monitoramento de segurança, que também fiscalizará contêineres usados na importação e exportação.

As ações em mar, com patrulhas, inspeções e abordagens a embarcações suspeitas seguem sendo feitas nos canais de acesso ao Porto do Rio, Baía de Sepetiba e no Porto de Santos.



Segundo a Receita, a ação desta quarta-feira opera em conjunto com a Operação 'Lais de Guia', que mantém ações preventivas de controle e patrulhamento dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos. O objetivo dessa operação é evitar as práticas do crime organizado e impedir o acesso dessas organizações nos pontos estratégicos de escoamento de mercadorias.



"Esse tipo de atividade reforça o caráter interagências da “GLO do Mar” cujos esforços colaborativos e o respeito às competências de cada órgão contribuem para ações sinérgicas benéficas à sociedade", finalizou o órgão.

Balanço da GLO no últimos meses

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou, durante entrevista coletiva, nesta quarta-feira (31), o balanço da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos aeroportos do Galeão (RJ) e de Guarulhos (SP), e, também, nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ) e Santos (SP), entre 6 de novembro de 2023 e 23 de janeiro de 2024.

Foram efetuadas 1.017 prisões, 9.135 veículos de carga foram vistoriados (caminhões), 109.437 veículos foram revistados e 3.918 containers examinados. As ações de policiamento do espaço aéreo na faixa de fronteira somaram 1.300, além dos 286.234 passageiros que passaram por revista das autoridades.



Flávio Dino destacou ainda que um dos dados mais importantes se refere à demonstração da descapitalização do crime por intermédio da GLO, que soma R$ 1,4 bilhão como resultado da apreensão de bens e drogas.

De acordo com os dados, 77 toneladas de drogas foram apreendidas, que correspondem a R$ 148,1 milhões em maconha e R$ 1,2 bilhão em cocaína. Os valores dos ativos apreendidos/retidos (veículos, embarcações, aeronaves, joias, equipamentos e dinheiro) somam R$ 57,4 milhões.

Na última segunda-feira (29), foi publicada no Diário Oficial da União, uma portaria prorrogando a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro por mais 60 dias, até 31 de março de 2024.