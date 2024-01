O ambiente possui uma sala com brinquedos e equipamentos - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Rio – O primeiro Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista (TEA) da cidade da cidade do Rio foi inaugurado pela prefeitura no Centro Municipal de Reabilitação Instituto Oscar Clark, no Maracanã, Zona Norte, nesta quarta-feira (31). O local é voltado para pessoas de zero a 18 anos com autismo. A unidade receberá pacientes com suspeita ou confirmação do transtorno.

O novo serviço propõe um projeto individualizado para cada paciente, com ofertas de especialidades como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e musicoterapia. O espaço tem uma sala sensorial com equipamentos, incluindo uma tirolesa e parede para escalada, uma sala de interação coletiva para atividades em grupos, uma sala do 'aconchego', com poucos estímulos para as crianças se recomporem em caso de agitação e consultórios multiprofissionais.

A unidade poderá realizar até 150 atendimentos por semana, sendo destinado a pacientes previamente rastreados na rede de Atenção Primária.

Para ter acesso ao serviço, o usuário deve ser avaliado em uma clínica da família ou centro municipal de saúde, onde passará pelos testes diagnósticos. Caso receba indicação para o serviço especializado, o paciente será encaminhado pelo Sistema de Regulação (Sisreg).

"Esse é um centro que vai cuidar das pessoas com transtorno do espectro autista e também vai dar apoio aos familiares desses pacientes. As famílias terão aqui todo o suporte necessário para entender melhor como lidar com o autismo", afirmou o prefeito Eduardo Paes.