Rio tem previsão de temperaturas altas e fortes chuvas para fevereiro. Foto de ArquivoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 14:46

Rio - Após um período de chuvas e dias mais frescos, as fortes ondas de calor voltam a atingir o Rio de Janeiro no mês de fevereiro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é de um tempo abafado e temperaturas elevadas, com máxima acima de 38ºC e mínima de 22ºC.

Apesar de quente, os dias também devem ser chuvosos neste período e tempestades podem provocar novos transtornos no estado. Segundo a previsão, dos primeiros 15 dias de fevereiro, deve chover em pelo menos 12.

Os cariocas e turistas que pretendem curtir o Carnaval do Rio enfrentarão uma grande variação climática. Apesar da previsão apontar temperaturas acima de 30ºC, a expectativa é que haja pancadas de chuvas ao longo de toda a festividade.

Ainda nesta semana, o tempo deve ficar instável na quinta-feira (1) e a previsão indica um aguaceiro entre os períodos da tarde e noite. Na sexta-feira (2), o cenário é parecido, mas a chuva pode cair a qualquer momento, acompanhada de raios e rajadas de vento.

O primeiro fim de semana de fevereiro também será abafado e chuvoso. No sábado (3), a temperatura fica entre 19º C e 34º C, enquanto uma garoa cai no fim do dia.

Por fim, o domingo (4) continuará quente, com máxima de 35º C e mínima 20º C. Quem for aproveitar os blocos que já desfilam pelo Rio, terá que ir preparado para uma chuva de intensidade fraca a moderada.