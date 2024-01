Homens foram presos por crimes na forma da Lei Maria da Penha, em Nova Friburgo - Reprodução

Homens foram presos por crimes na forma da Lei Maria da Penha, em Nova FriburgoReprodução

Publicado 31/01/2024 15:24

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira (30), por crimes na forma da Lei Maria da Penha, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. Um dos suspeitos ameaçou a ex-companheira de morte e o outro descumpriu uma medida protetiva imposta por uma vítima, que recebeu xingamentos. As prisões foram realizadas por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo.

De acordo com a especializada, uma vítima procurou a delegacia na manhã desta terça para dizer que teve um desentendimento com o seu ex, um jovem de 22 anos, e que o homem, por ciúmes, levou o celular da mulher embora. Durante a tarde, o suspeito começou a mandar mensagem para o telefone de uma amiga da vítima, mas direcionada à ex, em tom de ameaça, dizendo que se ela fosse até ele buscar o celular, ele "quebraria a cara dela". Na sequência, o homem disse que não deixaria a vítima em paz e que a mataria.

Depois que fez as ameaças, o jovem foi até a residência onde a mulher estava, mas ela não permitiu que ele entrasse. Por isso, o homem quebrou o celular da vítima.

Os fatos foram informados pela mulher aos agentes da Deam, que foram até o endereço do suspeito e o prenderam em flagrante pelos crimes de dano e ameaça.

Segunda prisão

O segundo preso, um homem de 24 anos, foi autuado em flagrante por descumprir uma medida protetiva e pelo crime de injúria.

Segundo a Deam, a vítima compareceu à delegacia para dizer que o homem, mesmo ciente da existência de uma decisão judicial que determinava seu afastamento e proibia o contato por qualquer meio com a mulher, ele vinha insistentemente tentando falar com sua ex-companheira, até que, se utilizando do telefone celular da mãe, enviou diversas mensagens de texto para a vítima.

Pelas mensagens, o suspeito fez diversos xingamentos, além de comentários humilhantes em relação à mulher. Diante dos fatos, uma equipe foi até a residência do homem e o prendeu.