Carro abandonado após acidente com moto causa trânsito na Linha Vermelha - Reprodução / COR

Publicado 02/02/2024 09:54

Rio - Um motorista abandonou um carro no meio da Linha Vermelha, sentido Baixada Fluminense, na altura da Ilha do Fundão, Zona Norte da cidade, após ter se envolvido em acidente com uma moto, na madrugada desta sexta-feira (02). No interior do automóvel foi encontrado uma garrafa de whisky, água de coco e dois copos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do veículo, que ainda não foi identificado, fugiu antes da chegada de agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

Ainda segundo a PM, o motociclista atingido não teve grandes ferimentos e dispensou o socorro do Corpo de Bombeiros, deixando o local por conta própria.

Devido ao acidente, o trânsito na Linha Vermelha foi bastante afetado. O veículo já foi retirado do local.