Ramon e Jansen aproveitam a festa nos blocos, na Sapucaí e nas arquibancadasArquivo pessoal

Publicado 04/02/2024 08:00

Entre serpentinas e confetes, a curtição é uma das características mais marcantes do Carnaval, que muitas vezes transcende o feriado e se transforma em algo mais duradouro, como o caso de Rafael e Viviane Freitas, do cantor Bell Marques e Aninha Marques, que se conheceram na folia. Para outros foliões, a festa de Momo é uma oportunidade para se divertir a dois, usando fantasias criativas ou desfilando na Sapucaí.

Há nove anos, no meio da folia, a professora de matemática Viviane e o consultor de vendas Rafael Freitas se encontraram pela primeira vez nos ensaios do desfile da Mocidade. Rafael foi com os primos e Viviane, com a irmã. Ao final, voltaram todos juntos. Inicialmente, tornaram-se amigos, e após a folia, mantiveram contato e foram se aproximando.

“Passou o Carnaval e resolvi manter o contato. Quando eu voltava do trabalho, no meio do caminho, eu passava pelo trabalho dele. Nós voltamos para casa juntos, viemos conversando até o ponto de ônibus, tão natural, e foi um papo tão gostoso. Quando ele se despediu, demos o primeiro beijo. Depois disso, a gente não quis mais parar de se falar”, contou a professora.

“O Carnaval fez com que a gente se conhecesse e tivesse um relacionamento que dura até hoje”, comentou Rafael. Em 2015, eles ficaram noivos, e até um adereço da fantasia de quando se conheceram foi usado para fazer memória do primeiro contato.

Para Viviane, as coisas foram acontecendo naturalmente entre os dois, e foi tranquilo manter o relacionamento com muita conversa e demonstrações de afeto. “Ele é a minha calmaria, enquanto eu sou o furacão", declarou Débora. Juntos, eles já realizaram alguns sonhos e conquistas, mas a principal foi a pequena Elis, que participa da folia com eles.

Par na folia e na vida

O jornalista Ramon Rodriguez, 29, e o ator Jansen Castellar, 44, se conheceram em 2021 por um aplicativo de relacionamento e, desde então, estão juntos. Descobriram uma conexão em comum: a paixão pelo Carnaval. Ramon sempre curtiu os desfiles das escolas de samba, e Jansen, os blocos de rua. Nos últimos carnavais, marcaram presença na Sapucaí assistindo e participando dos desfiles, e sempre que a disposição permitia, encaixavam na agenda um tempo para aproveitar os blocos de rua pela cidade.

“Neste ano, uma nova oportunidade pintou e desfilaremos juntos de novo, dessa vez num carro coreografado da Vila Isabel. Uma experiência que eu desejava ter e mais uma vez realizei ao lado do Ramon, meu par na folia e na vida”, enfatizou Jansen.

"Quando eu imaginava estar novamente em um relacionamento, sempre pensei que a pessoa que estivesse comigo teria que ser divertida, ter senso de humor e também gostar da folia. Seria muito difícil não me relacionar com alguém que não gostasse de Carnaval. E quando ele apareceu na minha vida e percebi que ele também gostava, vi que seria mais uma coisa que eu poderia curtir com ele, algo que eu poderia experimentar da mesma forma que ele vivia em relação aos blocos, e ele poderia experimentar o que eu vivia, assistindo aos desfiles e tudo mais. Procuramos conciliar nossos gostos de Carnaval e fazer coisas que agradem aos dois. Sempre que é Carnaval, já é uma oportunidade para nos divertirmos", contou o jornalista.

Já Yago Laport, 30, e João Victor Barros, 25, se conheceram no Rock in Rio em 2009 e perceberam que tinham muitos gostos em comum, como a torcida pelo mesmo time de futebol e para a mesma escola de samba, a Beija-Flor. Yago conta que, no ano passado, eles definiram o tema: Disney/Pixar para combinar as fantasias, uma diferente para curtir cada dia. Neste ano, estão fazendo uma maratona de visitar as quadras das escolas de samba do grupo especial e já foram em 7 das 12.

“Adoramos o Carnaval, somos daqueles que vão da Sapucaí direto para o bloquinho e fazemos uma maratona de blocos e Sapucaí. Também somos apaixonados pela mesma escola. Então, sabemos que vamos comemorar ou chorar juntos na quarta-feira de cinzas! Nada de briga!”, brincou.

A neuropsicóloga Marcella Bianca salienta que o ambiente de festa e a descontração no Carnaval facilita interações sociais e, eventualmente, pode estabelecer conexões românticas. No entanto, cada pessoa tem sua própria jornada em relação ao amor e relacionamentos. “É fundamental permanecer aberto a novas experiências, mas, ao mesmo tempo, ser realista sobre as expectativas de encontrar o amor durante um evento específico”, comenta.

Para manter o relacionamento saudável e duradouro após a festividade, a especialista ainda dá dicas que podem ajudar os casais:

1- Comunicação: Continuem a se comunicar abertamente, compartilhando sentimentos, expectativas e desafios que possam surgir após as festividades.

2 - Tempo juntos: Encontrem maneiras de passar tempo de qualidade juntos, mesmo em meio a agendas ocupadas. Planejem atividades que fortaleçam a conexão.

3 - Compreensão mútua: Reconheçam que tanto você quanto seu parceiro podem estar lidando com pós-festividades de maneiras diferentes. Mostrem compreensão e apoio reciprocamente.

4 - Cuidar da saúde: Após celebrações intensas, é importante cuidar da saúde física e emocional. Encorajem-se mutuamente a manter hábitos saudáveis.

5 - Reflexão: Dediquem um tempo para refletir sobre as experiências do Carnaval e como elas podem impactar a relação. Identifiquem experiências positivas e aprendizados para aplicar no relacionamento.

6 - Planejamento do futuro: Conversem sobre planos juntos, estabelecendo metas e expectativas para fortalecer o vínculo e aprofundar a relação.

“É importante permanecer consciente do seu relacionamento e estar disposto a trabalhar nele, especialmente após momentos intensos, como o Carnaval, para manter a conexão e o entendimento mútuo”, enfatizou Marcella.