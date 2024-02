Ian dos Anjos Silva, de 22 anos, foi preso neste sábado com auxílio do Disque Denúncia - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 03/02/2024 20:31 | Atualizado 03/02/2024 20:38

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, na tarde deste sábado (3), um homem acusado de tentativa de feminicídio na Rua Dona Odete, no bairro do Piam, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ian dos Anjos Silva, de 22 anos, tinha um mandado de prisão em aberto após jogar a namorada da janela do segundo andar de um apartamento. A ação contou com auxílio do Disque Denúncia.



O homem é acusado agredir e jogar a vítima do segundo andar de um imóvel no último dia 22 de dezembro. Na ocasião, a mulher sofreu graves ferimentos, incluindo traumatismo craniano, fraturas na costela e no punho, perfuração do pulmão, e sequelas de paralisia facial devido à queda.

Na denúncia, a namorada relatou que Ian afirmou "ter visto algo" ao usar seu celular. Então, ele a teria agredido com socos, além de quebrar seu celular com uma faca. A vítima contou que foi ao parapeito da janela do apartamento para pedir socorro. Ian a teria puxado pelo cabelo, e tentado enforcá-la. Em seguida, a derrubou do segundo andar.

De acordo com o documento, familiares disseram que, por volta de 13h, receberam uma ligação do celular do acusado e, após "um grande barulho", escutaram vozes de pessoas dizendo: "não mexa nela, deixa ela quieta até chegar ajuda".

Os parentes foram até a residência da vítima e encontraram a mulher, muito machucada, dentro de uma oficina mecânica. Foi quando a socorreram e solicitaram atendimento. O acusado chegou a ir ao hospital onde a mulher foi atendida, no entanto, negou as agressões e a tentativa de homicídio, mas, ao ver que a polícia seria chamada, fugiu do local.

Após ser detido neste sábado, Ian dos Anjos Silva foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo) para cumprimento do mandado de prisão e será transferido para uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.