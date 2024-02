Polícia Civil registra diminuição em casos de furto de bicicleta em bairros de Niterói - Divulgação

Publicado 03/02/2024 16:18 | Atualizado 03/02/2024 17:39

Rio - A Polícia Civil registrou queda no número casos de furto a bicicletas na cidade de Niterói,na Região Metropolitana do Rio, nos últimos dois meses. De dezembro de 2023 a janeiro de 2024, houve redução de 69% da ação criminosa na área que engloba a 77ª DP (Icaraí). Neste mesmo período, na área da 76ª DP (Niterói), a diminuição foi de 50%. A queda acontece após a cidade registrar um aumento significativo nesta modalidade de crime em 2023.



De acordo com dados do ISP, de janeiro a novembro do ano passado houve aumento de 65% de aumento no furto a bicicletas em Niterói. Em 2023 foram 481 casos desta modalidade de crime, contra 291 no mesmo período de 2022.

Segundo a Polícia Civil, a queda nos casos é resultado de um trabalho intensivo das delegacias da região e da Polícia Militar, a fim de coibir casos de furto a bicicletas na cidade de Niterói. Em dezembro de 2023, policiais civis da 77ª DP prenderam um casal que havia furtado uma bicicleta no bairro Icaraí e revendida a um comprador. No mesmo mês, agentes da 76ª DP prenderam, no bairro Ingá, quatro integrantes de uma quadrilha especializada em furto e receptação de bicicletas.



A Polícia Civil também reforça para que o cidadão faça o registro de ocorrência on-line ou na delegacia. A medida é essencial, inclusive, para o mapeamento das regiões onde há maior incidência deste tipo de crime.



"Essa redução mostra a importância de a população fazer o registro da ocorrência, seja de forma on-line ou presencial. É por meio dele que fazemos a análise de dados e montamos as diligências mais pertinentes, para que possamos alcançar esse tipo de redução, como foi o caso do furto de bicicleta", afirma o titular da 77ª DP (Icaraí), delegado Daniel Rosa.



As investigações continuam para identificar outros furtadores de bicicleta e desarticular o esquema ilegal de revenda e compra do material.