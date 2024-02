Intenso tiroteio assusta moradores de comunidades no Itanhangá, na Zona Oeste - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 03/02/2024 14:04

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores de comunidades no Itanhangá, na Zona Oeste, no início da tarde deste sábado (3). O perfil Onde Tem Tiroteio-Rj (OTT) registrou três ocasiões em que disparos foram ouvidos na Muzema. Uma moradora do Morro do Banco também relatou momentos de tensão.

Nas redes sociais, moradores detalharam o clima na região. "Morro do Banco, Tijuquinha, Muzema e Rio das Pedras estão em guerra", escreveu uma mulher. "Quando não é Muzema, é no Morro do Banco, Tijuquinha e Vila da Paz. Itanhangá está entregue nas mãos de Deus mesmo", disse outra.

A Muzema e o Morro do Banco eram dominados por milicianos até o ano passado, quando as comunidades foram tomadas pelo Comando Vermelho. A área, agora, seria chefiada por uma das lideranças do Complexo da Penha, na Zona Norte, o narcotraficante Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala.

A Polícia Militar informou que grupos de criminosos armados entraram em confronto na Comunidade da Muzema, na Zona Oeste e, por isso, equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) intensificaram o policiamento no local. Ainda segundo a PM, houve novo confronto após a ação do batalhão na região. Um policial sofreu uma queda e machucou o joelho, mas passa bem. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) dão apoio. No momento, a região está estabilizada, afirma a corporação.