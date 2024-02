O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), onde o criminoso permaneceu detido - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 03/02/2024 17:18

Rio - Uma operação conjunta entre a Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar e o 2º BPM (Botafogo) prendeu Luiz Paulo Coutinho do Nascimento, 31 anos, foragido da Justiça de Pernambuco, nesta sexta-feira (2). A ação ocorreu em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e contou com informações fornecidas pelo Disque Denúncia.



Luiz Paulo era procurado por um mandado de prisão por tentativa de homicídio, emitido em 2011 pela Vara Criminal de Goiana, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Desde o crime, o acusado estava foragido no Rio

Coutinho não ofereceu resistência e foi conduzido à 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado. Em seguida, foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça de Pernambuco.