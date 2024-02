Eduardo Andrade foi preso em 2020 por apenas dois dias - Divulgação

Publicado 03/02/2024 15:05

Rio - Policiais da Divisão de Recapturas (Recap) prenderam, na tarde desta sexta-feira (02), em Piabetá, município de Magé, na Baixada Fluminense, o criminoso foragido da Justiça Eduardo Andrade Correa, conhecido como "Dudu Carcaça", de 43 anos. Em 2020, ele matou uma mulher a quem devia R$ 100 mil. A captura foi feita após informações recebidas pelo Disque Denúncia.



Eduardo Andrade ficou preso em 2020 por apenas dois dias. A justiça recorreu e, em outubro de 2022, foi expedido um novo mandado de prisão, pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, pelo assassinato da mulher. Pelo que consta no processo, momentos antes de ser morta, a vítima recebeu uma ligação de "Dudu Carcaça", seu amigo, marcando com ele um encontro.

Após sair de casa, a vítima foi encontrada morta e imagens de uma câmera de segurança do local onde o carro dela foi deixado revelaram o momento em que Eduardo sai do carro com outro indivíduo. A motivação teria sido uma dívida de R$ 100 mil que o acusado tinha com a vítima.



"Dudu Carcaça" foi preso pela equipe da Recap e conduzido à 62ª DP (Imbariê). O criminoso está preso e permanecerá à disposição da Justiça.



Disque Denúncia informa que, quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, pode informar de forma anônima pelos seguintes canais de atendimento:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ