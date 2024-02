Agentes também apreenderam celulares, máquinas de cartão, cadernos com anotações e balanças de precisão - Divulgação / PMERJ

Publicado 03/02/2024 10:12

Rio - Policiais do 19° BPM (Copacabana) prenderam, na manhã deste sábado (3), um homem com diversos materiais para confecção de drogas, em Copacabana, na Zona Sul.

Segundo a Polícia Militar, além do materiais, os agentes apreenderam drogas, máquinas de cartão, celulares, balanças de precisão e cadernos com anotações, que estavam com o suspeito na Rua Tonelero.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 12ª DP (Copacabana) e ficará à disposição da Justiça.