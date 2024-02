Agentes da Secretaria de Conservação aplicam cloro em chafarizes sem funcionamento pela cidade - Divulgação

Publicado 06/02/2024 08:50 | Atualizado 06/02/2024 09:01

Rio - Os chafarizes da cidade vêm recebendo cuidados extras nas últimas semanas por conta do risco de proliferação do mosquito da dengue. De acordo com a Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Conservação, equipes da pasta fazem rondas em vários bairros cariocas e aplica cloro granulado nas bacias dos monumentos que estão desligados.

As estruturas costumam ficar secas durante quase todo o ano, mas em períodos de chuva, é possível que haja o acúmulo de água, formação de poças e reservatórios. A condição favorece a criação de larvas de mosquitos, em especial do Aedes Aegypti, que transmite a dengue. O cloro colocado pelos agentes, não deixa que essas larvas se desenvolvam.



De acordo com o secretário de Conservação, Marco Aurelio Regalo de Oliveira, o trabalho é diferente, a depender do tamanho do chafariz, mas explica que aqueles que estão em funcionamento não precisam do trabalho extra.

"Os chafarizes em funcionamento, além de serem abastecidos com água clorada e fluoretada, estão em constante movimento, pois são ligados automaticamente três vezes ao dia. Essas ações evitam a proliferação de larvas de mosquito", explica Marco Aurelio.

Emergência de Saúde

Nesta segunda-feira (5), o prefeito Eduardo Paes decretou estado de emergência de saúde pública por conta dos números de casos de contaminação pela dengue. Já foram registrados mais 11 mil casos confirmados e recorde de internação.

Diante disso, a prefeitura anunciou a abertura de dez polos de atendimento para pacientes com sintomas da Dengue. Uma dessas unidades foi inaugurada, nesta segunda-feira (5), no Centro Municipal de Saúde Raphael de Paula Souza, em Curicica, na Zona Oeste.