O filho da vítima ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Municipal Rocha Faria - Reprodução

Publicado 06/02/2024 12:54 | Atualizado 06/02/2024 15:08

Rio - Marli Medeiros Valério, de 74 anos, foi morta a tiros nesta terça-feira (6), na Rua Potiraguá, em Campo Grande, na Zona Oeste. Policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) prenderam o suspeito, Jorge Ferraz Valério, de 77 anos, um irmão da vítima, minutos depois do crime. No ataque, o filho de Marli, de 35 anos, ficou ferido.

A prisão de Jorge foi efetuada na Estrada do Lameirão, em um dos acessos à Avenida Brasil, na altura de Santíssimo. Com ele, os policiais militares apreenderam um revólver calibre 38 que teria sido usado no crime. Os dois irmãos teriam um conflito por causa da divisão de uma herança familiar.

O filho de Marli, Victor Hugo Valério de Lucena, sofreu ferimentos no rosto e foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Não há notícias sobre seu estado de saúde.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).