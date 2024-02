Fachada do GET José Mauro de Vasconcelos, em Bangu, Zona Oeste do Rio - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 06/02/2024 14:39 | Atualizado 06/02/2024 15:31

Rio – A Prefeitura do Rio inaugurou dois Ginásios Estaduais Tecnológicos (GETs), nesta terça-feira (6), em Bangu e Santa Cruz, na Zona Oeste. Os espaços foram construídos a partir da Arena do Futuro, que recebeu as competições esportivas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

O GET José Mauro de Vasconcelos, em Bangu, e o GET Emiliano Galdino, em Santa Cruz, vão atender a cerca de 900 alunos do Ensino Fundamental. As aulas nas duas novas instituições começaram nesta segunda-feira (5), com atividades das 8h às 14h30.

Os GETs são um conceito de escola tecnológica por meio da abordagem das Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (da sigla inglesa STEAM), que buscam potencializar a competência dos alunos por meio de atividades e abordagens interdisciplinares.

"A arena foi montada como um Lego e depois desmontada para virar quatro escolas. Isso não aconteceu com nenhum estádio olímpico do mundo. A gente chamava o estádio de handebol de Arena do Futuro, porque queríamos preparar as futuras gerações de cariocas para construir uma cidade melhor", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Para a construção da arena, foi adotada a arquitetura nômade. Este conceito prevê o reaproveitamento das instalações esportivas para transforma-las em outros equipamentos públicos.