Policiais do Batalhão de Choque fazem uma operação em comunidades do Complexo da Maré - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 07/02/2024 08:31 | Atualizado 07/02/2024 12:56

Rio - Agentes de diversos batalhões da cidade amanheceram, nesta quarta-feira (7), em comunidades das zonas Norte e Oeste. Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) apreendeu grande quantidade de drogas no Parque União, no Complexo da Maré.

Na Zona Norte, os policiais do 22° BPM (Maré) e do BPChq realizam uma operação nas comunidades Parque União e Nova Holanda, na Maré, com câmeras corporais e drones. De acordo com a PM, a ação tem como objetivo reprimir o crime organizado na região. No Parque União, inclusive, dois carros e quatro motos roubadas foram apreendidas.

A equipe do 41° BPM (Colégio) está no Complexo do Chapadão, também na Zona Norte. Nas redes sociais, um morador disse que ouviu disparos durante a ação. "Tiros aqui no Chapadão", escreveu o homem.

Já as comunidades do Quitungo, Guaporé e Tinta recebem os militares do 16° BPM (Olaria). Até o momento, segundo a PM, não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.

Na Zona Oeste, os agentes do 14° BPM (Gericinó) fazem uma operação na Vila Vintém, em Padre Miguel. De acordo com a PM, os policiais atuaram na comunidade com o objetivo de combater os roubos e de automóveis na região, desobstruir vias e cumprir mandados de prisão. Durante o patrulhamento, militares foram atacados por criminosos. Após o tiroteio, a equipe encontrou um fuzil e drogas. Em outro local, o 14° BPM ainda prendeu três suspeitos com rádios comunicadores.

Procurada, a Secretaria Municipais de Educação (SME) informou que, na região da Maré, 22 unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais. Nas comunidades de Quitungo, Guaporé e Tinta, um colégio não abriu as portas. Já na Vila Vintém, uma escola também ficou fechada.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família (CF) Jeremias Moraes da Silva, na Maré, suspendeu o funcionamento.



