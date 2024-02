Celulares apreendidos durante o primeiro dia da Operação Linha Segura - Divulgação

Publicado 07/02/2024 08:33 | Atualizado 07/02/2024 10:01

Rio - A Polícia Civil prendeu 37 pessoas e a apreendeu 286 aparelhos celulares roubados, somente nesta terça-feira (6), durante a primeira etapa da Operação Linha Segura. A ação tem como objetivo o combate aos crimes de receptação desses equipamentos, bem como reduzir a prática de crimes de roubo e furto desses smartphones.

Segundo a delegada Raíssa Celles, diretora do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), responsável por dar início a operação, a ação é um desdobramento de muitas outras e vem sendo reforçadas às vésperas do carnaval. A titular da especializada pontua a importância de que a população se informe sobre a origem do bem que se pretende adquirir.