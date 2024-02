Doações desta quinta (8) devem reforçar estoque do Hemorio - Divulgação

Doações desta quinta (8) devem reforçar estoque do HemorioDivulgação

Publicado 07/02/2024 09:34

Rio - O Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da Cidade, vai realizar uma campanha de doação de sangue, nesta quinta-feira (8), com o objetivo de reforçar o estoque do Hemorio no período de Carnaval. A ação vai acontecer das 10h às 16h, no Auditório Ivo Pitanguy, no segundo andar da unidade.

O Hemorio abastece mais de 200 hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, principalmente para emergências. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante o período de folia, quando muitas pessoas viajam, a frequência de doadores diminui ao mesmo tempo que aumentam os riscos de acidente nas estradas.

Os interessados em participar da campanha precisam apresentar documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável), estar bem de saúde e pesar mais de 50 kg. Não precisa estar de jejum, mas é recomendado que o doador não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas. Também é necessário estar descansado.

Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar seis meses para fazer a doação. Quem teve covid-19 recentemente precisa aguardar dez dias após a recuperação

Além de ajudar a salvar vidas, o voluntário também recebe, de forma gratuita, o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada da doação.

O Hospital Municipal Souza Aguiar fica na Praça da República, 111, Centro.