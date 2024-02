Taxistas poderão cobrar bandeira 2 em corridas no Carnaval - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 07/02/2024 11:08 | Atualizado 07/02/2024 11:15

Rio - A prefeitura autorizou táxis convencionais a fazerem a cobrança em bandeira dois durante o Carnaval. A resolução foi publicada nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial do município. A medida entra em vigor a partir das 18h de sexta-feira (09), e se estende até o meio-dia da próxima quarta (14).

A cobrança volta a ser feita no dia 17, a partir das 18h, e termina às 6h de segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Atualmente, a bandeirada é de R$ 6,10 e o valor por quilômetro rodado na bandeira 1 é R$ 3,35, enquanto da bandeira 2 é de R$4,02.

Em relação aos táxis executivos, uma tabela de valores pré-fixados, publicada na resolução, será utilizada para viagens contratadas a partir do Sambódromo nos dias de desfile. Os valores variam de acordo com o bairro de destino. Segundo a publicação, a tabela deve ficar exposta em um local visível ao passageiro no interior do veículo e nos pontos de partida. Em caso de pedágio, o valor será cobrado ao usuário.