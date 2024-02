Os 64 motoristas de carros alegóricos fizeram o exame de alcoolemia da Lei Seca - Divulgação

Publicado 11/02/2024 15:50

Rio – A Operação Lei Seca realizou, nesta sexta (9) e sábado (10), uma operação de fiscalização dos carros alegóricos das escolas de Samba da Série Ouro, nos desfiles da Avenida Marquês de Sapucaí. Os 64 motoristas realizaram o exame de alcoolemia e todos foram aprovados no teste do bafômetro.



“Para que uma festa desse porte tenha êxito completo, especialmente sem acidentes envolvendo quem guia os carros alegóricos, é preciso a colaboração dos motoristas. Eles deram o exemplo também para quem dirige fora da Sapucaí”, afirmou o governador Cláudio Castro, que tem acompanhado as ações educativas no Sambódromo.