Com ajuda de cadelas, PMs apreenderam drogas e pistolaDivulgação/Polícia Militar

Publicado 11/02/2024 14:31

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, neste domingo (11). Equipes do Batalhão de Ação com Cães (BAC) realizaram um vasculhamento com os cães de faro de armas e drogas e perceberam a mudança de comportamento dos animais. Em seguida, os policiais militares encontraram grande quantidade de drogas e uma arma.

De acordo com a PM, as cadelas Frozen e Elektra alertaram para a presença do material ilícito. Os policiais encontraram uma pistola 9mm com quatro munições intactas, maconha em 26 tabletes, 25 tabletes pequenos, 150 tiras e cinco embalagens de aproximadamente três quilos. Os militares ainda apreenderam cocaína em 30 sacolés e quatro embalagens de cerca de 10 quilos, além de 30 sacolés de crack.