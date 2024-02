Lexa chamou atenção no desfile da Unidos da Tijuca na madrugada desta segunda-feira (12) - Beatriz Perez / Agência O Dia

Lexa chamou atenção no desfile da Unidos da Tijuca na madrugada desta segunda-feira (12)Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 03:58 | Atualizado 12/02/2024 03:59

Rio - A cantora Lexa reinou, durante desfile da Unidos da Tijuca na madrugada desta segunda-feira (12), com a fantasia "A Última Rainha Moura: Matriarca da Diversidade", em menção à Aragonta, que estimulou a coexistência de diferentes culturas e religiões.



A artista afirmou que se sente em casa na escola e elogiou o presidente Fernando Horta: "Amo".



"Deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma preparação de cerca de um ano. Hoje foi um dia bem especial. Para me preparar, tive um dia muito gostoso, comi carboidrato para aguentar, fiz um treininho leve. Viva a Unidos da Tijuca", saudou Lexa.

A Unidos da Tijuca, do intérprete Ito Melodia, embarcou em uma viagem mística sobre a história de Portugal, desde o início de sua formação, passando por diversos momentos da trajetória do país, incluindo a colonização do Brasil e a fé católica.

A agremiação do Borel trouxe o enredo "O Conto de Fados", que, em um jogo de palavras, traz uma ideia de fábula utilizando o nome do principal gênero musical lusitano.