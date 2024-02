Acidente na estrada Cabo Frio-Búzios deixou dois mortos - Reprodução / Jornal Folha de Búzios

Publicado 11/02/2024 13:56 | Atualizado 11/02/2024 15:48

Rio - Dois homens morreram e outras três pessoas ficaram feridas em uma batida na estrada Cabo Frio-Búzios, na Região dos Lagos, na madrugada de sábado (10).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu uma moto e um veículo de passeio e os militares foram acionados para socorrer as vítimas às 4h26, no bairro Caravelas. Quatro delas, três homens e uma adolescente, foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, em Búzios, mas Joshua Dionísio da Silva, de 21 anos e Jefferson Ribeiro Pinto Cerqueira, de 26, não resistiram aos ferimentos.

A última vítima, não identificada, foi atendida por uma ambulância municipal.



Uma testemunha do acidente relatou ao portal Jornal Folha de Búzios que voltava de Cabo Frio quando viu as duas motocicletas ultrapassarem um ônibus e, em seguida, colidirem com o carro.



“Foi uma cena assustadora! Uma jovem foi arremessada para fora da estrada com o impacto. Cerca de cinco pessoas ficaram feridas, algumas delas com fraturas expostas”, contou.



O caso foi registrado na 127ª DP (Armação de Búzios) e uma perícia foi realizada no local. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.