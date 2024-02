Comlurb contabiliza a remoção de 460,7 toneladas de lixo desde o pré-Carnaval - Divulgação/Comlurb

Publicado 11/02/2024 14:24

Rio - A Comlurb anunciou que suas equipes removeram 69,7 toneladas de lixo após a segunda noite de desfiles da Série Ouro, no Sambódromo, neste sábado (10). Já nos blocos de rua, desde o início do pré-carnaval, dia 20 de janeiro, a companhia recolheu 118,3 toneladas de resíduos, sendo 96 toneladas dos blocos deste sábado.

Desde a pré-limpeza da Passarela do Samba, nos dias que antecederam a abertura oficial, a quantidade de resíduos removidos na Sapucaí soma 133,2 toneladas, sendo 15,3 toneladas de materiais recicláveis.

Nas ruas, o Bloco Cordão da Bola Preta, no Centro, gerou 11,8 toneladas de lixo; o Céu na Terra, em Santa Teresa 10,8; a Banda de Ipanema produziu 19,1 toneladas e o Carnaeco, na Barra, 6,1.

A Comlurb já contabiliza a remoção de 460,7 toneladas de resíduos desde o pré-Carnaval. As equipes do Lixo Zero já aplicaram 468 multas, sendo 69 por descarte de pequenos resíduos, no valor de R$ 282,38 cada, e 399 por pessoas urinando em via pública, R$ 773,65 cada. Além de outras 12 em artigos variados da Lei de Limpeza Urbana.

fotogaleria Operação Limpeza O grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que usam a música e a dança em campanhas de conscientização, está fazendo a abertura do Carnaval da Intendente Magalhães todos os dias.

Para este Carnaval foram escalados até 3.633 garis por dia, 872 deles são deslocados para a limpeza interna do Sambódromo diariamente, sendo 30 no serviço de coleta seletiva e 20 na limpeza dos postos de saúde instalados na Marquês de Sapucaí. Os garis trabalham com o apoio de 38 veículos auxiliares.

O Carnaval na Estrada Intendente Magalhães conta com até 101 garis diariamente, atuando com o apoio de cinco caminhões compactadores, veículos tipo satélite para coleta e varredeiras para lavagem da pista de desfiles com água de reuso.

Para atuação nos blocos, são até 2.450 garis por dia nas maiores agremiações. Este ano, a Comlurb conta com 2 mil litros de essência de eucalipto concentrada, doados pela Riotur, para deixar os pontos de passagem dos blocos com cheiro agradável após a lavagem das vias.