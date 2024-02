Criminosos fugiram e abandonaram o caminhão - Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 12/02/2024 09:09 | Atualizado 12/02/2024 09:14

Rio - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo recuperaram, na madrugada de domingo (11), cerca de uma tonelada de fios de cobre que estava sendo furtados na Rua Jovelino de Oliveira Viana, no bairro Alcântara. Os criminosos utilizaram um caminhão para puxar uma corrente presa ao bueiro onde estavam os fios.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens amarrando uma corrente na traseira do veículo. Na tentava de tirar a tampa do bueiro onde estavam os fios do subsolo, o grupo puxa o cabo preso com a ajuda do caminhão. Um motociclista que passava pelo local se feriu ao bater na corrente colocada pelos criminosos. Por pouco, o rapaz não foi atropelado por um carro que vinha atrás. Após o acidente, os guardas municipais chegaram ao local.