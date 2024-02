Após acidente, prefeitura reforça sinalização em cratera em rua de Guadalupe - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 10:42 | Atualizado 12/02/2024 13:49

Rio - Um carro caiu em uma cratera na madrugada deste domingo (11) na Rua Marcos de Macedo, em Guadalupe, Zona Norte do Rio. O motorista, que trabalha em aplicativos de transporte, teria perdido o controle do veículo e foi parar dentro do buraco. Ele teve ferimentos leves.

"Ele está com muita dor de cabeça, machucou os joelhos e está com hematomas na cabeça", comentou Paola Barbosa, mulher do motorista, em publicação no Facebook. Imagens compartilhadas nas redes mostram o carro capotado dentro do buraco.

Segundo relatos de moradores, o acidente teria acontecido por conta da baixa sinalização que há no local da obra, além da iluminação ruim da rua.

A população reclama que o buraco foi aberto para obras da Prefeitura do Rio, mas que nenhum trabalho vem sendo feito no local. Nas queixas, os moradores mencionam o risco de acidentes e também falam sobre o trânsito provocado pelo canteiro na rua e em vias do entorno.

"Esse buraco está aberto há mais de dois meses. Funcionários da prefeitura vêm, olham e vão embora, já ocorreu um acidente com moto x carro, sem contar que prejudica em muito o trânsito visto que é rua de grande movimento. Vão esperar acontecer uma tragédia maior???", questionou uma moradora.



Procurada pelo O DIA, a Secretaria Municipal de Conservação explicou que houve um arriamento da rua devido ao rompimento de um trecho da galeria de águas pluviais que passa no local. "Para a execução do reparo, foi preciso abrir o pavimento, de forma que máquinas e pessoas pudessem trabalhar e substituir o extenso trecho danificado", explicou.

Ainda segundo a pasta, o local já estava sinalizado, mas, após o acidente, "a sinalização foi reforçada com barreiras de concreto". A reportagem esteve no local e confirmou o fechamento do canteiro e o aumento da sinalização.