Fuzil com luneta de precisão é apreendido após viatura da PM ser atacada a tirosReprodução / @pmerj

Publicado 12/02/2024 11:33 | Atualizado 12/02/2024 11:37

Rio - Um homem morreu após atacar uma viatura da Polícia Militar (PM) com tiros de fuzil, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (12). De acordo com a PM, nenhum policial ficou ferido durante o confronto.

Ainda de acordo com a corporação, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulha no local quando foram atacados a tiros. Os policiais precisaram reagir e o bandido acabou morrendo na ação.

A arma, considerada para uso de guerra, estava equipada com uma luneta de precisão que era utilizada por atiradores de elite do tráfico da região. Procurada, a PM ainda não informou para qual delegacia foi encaminhado o fuzil apreendido.