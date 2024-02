Postos médicos serão espalhados por seis setores da Sapucaí - Divulgação / Arquivo

Postos médicos serão espalhados por seis setores da SapucaíDivulgação / Arquivo

Publicado 12/02/2024 12:51

Rio - Na terceira noite desde o início dos desfiles foram realizados 550 atendimentos até às 4h, nos seis postos médicos montados pela Secretaria Municipal de Saúde no sambódromo, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (12).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 36 pacientes apresentaram quadros mais graves e precisaram ser transferidos para unidades de urgência e emergência da rede municipal.Os postos de atendimento da Prefeitura do Rio estão funcionando em um esquema especial de assistência médica de emergência durante o carnaval e estão distribuídos em pontos estratégicos da Avenida Marquês de Sapucaí, funcionando das 19h até as 6h, ao fim dos desfiles.

A estrutura de atendimento conta com 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) e equipes próprias. Nos postos, há um total de 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, e 10 poltronas de hidratação.

Além disso, 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) e equipes próprias estão disponíveis em cada dia de desfile das escolas da Série Ouro e do Grupo Especial e no sábado das campeãs. Já para o desfile das crianças, serão 10 viaturas disponíveis.