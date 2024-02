Incêndio atingiu condomínio na Rua Mariz e Marros, nesta quinta-feira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/02/2024 10:25 | Atualizado 15/02/2024 11:47

Rio- Um incêndio atingiu um condomínio em construção na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (15).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o quartel de Vila Isabel foi acionado às 6h15 para a ocorrência, na Rua Mariz e Barros, altura da Rua Afonso Pena, onde no passado funcionou o Instituto Isabel. Ainda de acordo com os militares, as chamas foram controladas às 8h05. Não houve feridos.



Em imagens que circularam nas redes sociais, foi possível ver bastante fumaça saindo de um dos apartamentos da edificação, que está em nível bastante avançado. A cena assustou pedestres e motoristas que passavam pela Rua Mariz e Barros, um dos mais movimentadas no bairro.

Em nota a RJZ Cyrela, construtora do condomínio, informou que o incêndio aconteceu antes do início do expediente e foi controlado pelos brigadistas da empresa, que acionaram os bombeiros. Ainda segundo o grupo, não houve feridos no acidente e o trabalho já foi liberado pelo Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias do incêndio ainda são desconhecidas.