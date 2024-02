Ilha teve problemas recentemente com fornecimento de energia - Divulgação / Light

Rio - O fornecimento de energia será interrompido nesta quinta-feira (15) em parte dos bairros Jardim Guanabara e Praia da Bandeira. A pausa faz parte do plano de recuperação e renovação do sistema que abastece as Ilhas do Governador e de Paquetá.

No Jardim Guanabara, os moradores devem ficar sem energia das 8h às 18h, em partes das ruas Orestes Rosólia, Quirino dos Santos, Severiano da Fonseca, Paranhos da Silva e Praça Joaquim Francisco. Já na Praia da Bandeira, o serviço será suspenso das 9h às 16h em partes das ruas Beni e Entremonte.

A Light informou que durante a manutenção, serviços essenciais, como unidades de saúde e segurança serão mantidos por geradores instalados na região. Clientes dependentes de equipamentos vitais, cadastrados na Light, também serão abastecidos.

Segundo a concessionária, o trânsito será interrompido nas ruas Orestes Rosólia e Severiano da Fonseca, no Jardim Guanabara. Cerca de 40 agentes de tráfego vão atuar nas vias.

A empresa está na parte final da construção de três novos circuitos de distribuição para aumentar a qualidade do fornecimento de energia na região. Dentro deste plano, a concessionária instalou 94 dos cerca de 100 postes previstos para a região e construiu 33 km de rede elétrica de um total de 50 km de cabos de energia.

Problemas frequentes

Moradores da Ilha do Governador têm sofrido com apagões há cerca de um mês. Alguns chegaram a ficar mais de 24h sem luz e em alguns pontos não havia nem sequer sinal de internet, já que algumas antenas de operadoras foram afetadas. A Light ressalta que está em curso um plano de ação dedicado à Ilha do Governador, que contempla a execução de obras estruturantes para reconstruir a linha de transmissão de energia que atende a região, assim como ações especiais para proteger os serviços essenciais à população, com a instalação de geradores para cargas prioritárias, como hospitais e unidades de saúde e segurança.

Ainda segundo a empresa, os impactos, ao longo do ano de 2024, primeira fase da obra, serão temporários e trarão benefícios permanentes na segurança e qualidade do fornecimento de energia para a Ilha do Governador.