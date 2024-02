Agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) enfrentam barricadas em chamas - Divulgação

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (15), uma operação emergencial na Cidade de Deus, na Zona Oeste, para impedir uma nova etapa da disputa territorial entre traficantes e milicianos. Durante a ação, moradores relataram tiroteio e barricadas foram incendiadas.

O perfil Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou disparos na região, às 5h39. "Operação policial na CDD. Muitos tiros", escreveu um morador, nas redes sociais.

Segundo a PM, até o momento, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam três suspeitos com grande quantidade de drogas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira interrompeu o funcionamento.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que oito escolas adiaram o início das aulas e iniciaram às 9h. Quatro colégios permaneceram com atendimento remoto. Apenas uma unidade está avaliando a possibilidade de abrir as portas.



Há mais de um ano, comunidades das zonas Norte e Oeste enfrentam uma guerra entre criminosos rivais. Sob forte influência da milícia, muitas regiões têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas. A disputa acontece, por exemplo, nos morros do Fubá e do Campinho, além de Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, Gardênia Azul, Praça Seca e Cidade de Deus.

