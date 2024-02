Segundo o Centro de Operações Rio, instabilidade deve persistir até a próxima segunda-feira (19) - Renan Areias / Agência O Dia

Segundo o Centro de Operações Rio, instabilidade deve persistir até a próxima segunda-feira (19)Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/02/2024 08:34 | Atualizado 15/02/2024 13:15

Rio - Após a chegada de uma frente fria na cidade, a previsão segue apontando chuva para os próximos dias. A Marinha do Brasil emitiu, nesta quinta-feira (15), um alerta de ressaca até às 9h desta sexta-feira (16), com ondas que podem chegar a 2,5 metros de altura. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), instabilidade deve persistir até a próxima segunda-feira (19).

O tempo mudou na noite desta quarta-feira de Cinzas (14), quando uma forte chuva atingiu diversas regiões, provocando bolsões d'água em alguns pontos da cidade. Apesar do volume intenso das precipitações, o COR não registrou nenhuma ocorrência de alto impacto.

fotogaleria

Nesta quinta-feira, a passagem de uma frente fria no oceano manterá o tempo instável sobre o Rio de Janeiro. Por isso, o céu ficará nublado e encoberto e há previsão de chuva moderada a forte a qualquer momento. As temperaturas seguem em declínio, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.

Já na sexta-feira, o tempo permanecerá instável, com previsão de chuva fraca a moderada entre a madrugada e a manhã. O volume das precipitações, inclusive, poderá passar de 10mm/h. No sábado (17), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva, mas os termômetros podem chegar aos 18°C.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.



No domingo (18) e na segunda-feira, a instabilidade deve persistir no Rio de Janeiro, com previsão de pancadas isoladas no período da tarde e noite dos dois dias.

Recomendações de segurança durante ressaca

• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca

• Evitar a prática de esportes no mar

• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar

• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros

• Os pescadores devem evitar navegar

• Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia

• Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente