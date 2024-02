Vacina contra Dengue começa a ser aplicada nessa sexta - Erbs Jr

Publicado 23/02/2024 09:21 | Atualizado 23/02/2024 09:56

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, classificou como histórico o início da campanha de vacinação contra a dengue na manhã desta sexta-feira (23). Para marcar a abertura da ação, Soranz aplicou o imunizante em duas crianças de 10 anos, Bruno Lima e Julianny Felinto, no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Todos os 238 postos de saúde estarão com a vacina contra a dengue para ser aplicada em crianças de 10 anos a partir das 14h desta tarde, quando começa oficialmente a campanha. Na semana que vem a imunização se estende às crianças de 11 anos de acordo com o calendário escalonado para vacinar a faixa etária de 10 a 14 anos."É um dia histórico. A gente espera vacinar toda a população do Rio de Janeiro um dia com a vacina da dengue. O dia que isso for possível a gente vai conseguir avançar realmente com a eliminação dessa doença", declarou Soranz.O público alvo de 140 mil crianças representa a faixa etária que tem a maior evidência científica de imunização e é uma recomendação da OMS. Segundo Soranz, a faixa de 10 a 14 anos também tem uma grande incidência da doença na capital.A faixa de 11 anos será contemplada a partir da próxima quarta-feira (28), e os demais grupos terão suas datas anunciadas nos próximos dias."A gente espera que até o final de março a gente consiga aplicar 253 mil doses da vacina pra dengue. Fica a convocação para os responsáveis virem vacinar as crianças", reforçou o secretário.Soranz também explicou que uma pesquisa está sendo realizada em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, pela Fiocruz, Ministério da Saúde e secretaria municipal de Saúde para produzir evidências sobre a vacinação da faixa etária com maior incidência na capital, entre 18 e 40 anos.A vacina da dengue precisa receber o reforço três meses após a aplicação.