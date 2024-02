Prisão foi realizada por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Publicado 23/02/2024 10:38

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta quinta-feira (22), após tentarem sacar o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de outra pessoa com um documento falso, em um banco na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A Polícia Civil apura se a dupla faz parte de uma organização criminosa especializada neste golpe.

De acordo com a Civil, agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) foram acionados pelo gerente do banco, que informou que um homem tentou sacar o benefício do INSS usando um documento falso. Chegando ao local, os policiais encontraram Thiago Alvarenga Bernardo e Carlos Alberto Leite.

Thiago estava na porta do estabelecimento e informou aos policiais que estava esperando o comparsa, que estava sacando o dinheiro. Os agentes verificaram que Carlos usava o documento de outra pessoa, mas com sua foto, além do cartão da vítima. O homem ia receber R$ 300 pelo saque do benefício.

A investigação prossegue para apurar se a dupla faz parte de uma organização criminosa, que conta com participação de funcionários do INSS, que fraudam o sistema da previdência, falsificam documentos de identidade, com intuito de receber benefícios, de forma ilegal, em nome de terceiros.



Os homens foram autuados em flagrante por uso de documento falso e estelionato tentado.